MACKY SALL APPELLE À UNE RÉINVENTION DE LA COALITION BBY FACE AUX DÉFIS POLITIQUES ACTUELS

Dans une lettre marquée par la lucidité et un diagnostic sans complaisance, l’ex-Président de la République du Sénégal et leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), Macky Sall, a répondu aux interrogations croissantes sur l’avenir de cette alliance politique. Après plus de 12 ans de succès électoraux et de contributions significatives au développement socio-économique du pays, BBY se trouve à un carrefour, nécessitant une réflexion approfondie sur sa pertinence dans le contexte politique actuel.



Macky Sall, dans son adresse à ses alliés, semble adhérer à la nécessité de « changer de fusil d’épaule » pour mieux affronter les défis contemporains. Reconnaissant l’importance de ce moment crucial, il appelle à dépasser la formule actuelle de BBY et à envisager de nouvelles stratégies pour s’adapter aux réalités changeantes. « Même si tous ne sont pas de cet avis, nous devons penser et accepter que nous devons aller au-delà de BBY et nous projeter maintenant dans le temps nouveau de l’action politique », a-t-il déclaré, répondant aux appels au réexamen de la coalition.



Cette prise de position intervient alors que la récente alternance politique a déclenché des débats internes au sein de BBY, certains membres exprimant le besoin urgent de réorganisation pour rester pertinent et efficace. Macky Sall a souligné que, bien que BBY ait été un symbole de fraternité et d’amitié, il est désormais temps de créer un cadre plus approprié, capable de répondre aux exigences politiques actuelles.



Dans son message, Macky Sall a également exprimé sa profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès de BBY au fil des ans. Il a particulièrement salué les efforts des leaders, militants, femmes, jeunes, membres de la diaspora, et toutes les forces vives qui ont œuvré pour faire de BBY une coalition prospère. Une mention spéciale a été faite à Moustapha Niasse, pour son rôle déterminant dans la direction des instances de la coalition.



Alors que le Sénégal entre dans une nouvelle ère politique, l’ancien président invite BBY à se réinventer et à s’adapter aux nouvelles réalités. Cette réflexion collective sur l’avenir de la coalition est jugée essentielle pour maintenir son rôle central dans le paysage politique sénégalais. Le leadership de BBY est désormais confronté au défi de définir une nouvelle stratégie, afin de continuer à jouer un rôle clé, tout en respectant et honorant l’héritage de ses réussites passées.