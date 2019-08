MACKY SALL RÉAFFIRME SA VOLONTÉ DE FAIRE DU SÉNÉGAL L’UN DES PAYS AFRICAINS LES PLUS PROPRES

Le chef de l’Etat Macky Sall a réaffirmé lundi son engagement en faveur d’un cadre de vie plus sain, appelant à un effort collectif pour faire du Sénégal, ’’d’ici un mois’’, l’un des pays en vue en Afrique en matière d’hygiène et de propreté.



L’Etat va faire le nécessaire pour arriver à cet objectif, mais il est aussi attendu des citoyens qu’il s’implique davantage dans cette perspective, a déclaré le président Sall peu après avoir assisté à la prière de l’Aïd-el-fitr ou Tabaski à la grande mosquée de Dakar.



Dans son message en langue nationale wolof, il a appelé les citoyens à s’approprier la problématique de la propreté et de l’hygiène publique pour faire en sorte que "d’ici un mois", le Sénégal soit cité parmi les pays africains les pays africains les plus avancés en matière de propreté et d’hygiène publique.



La problématique de la propreté et de l’hygiène publique doit être une affaire des citoyens pas seulement de l’Etat, ajoutant que tout un chacun, maire, conseiller municipal, imam, les ASC, groupements féminins, doit davantage s’investir pour un cadre de vie plus sain, ce qui conditionne la santé et même la paix, a-t-il dit.



Macky Sall a auparavant évoqué le sens et la portée de la Tabaski, estimant que tout le monde doit "ressentir la réjouissance que procure cette fête et faire en sorte que l’esprit de partage continue de gouverner (..)’’ les rapports sociaux.



"Au-delà de sa dimension festive, l’acte du sacrifice du mouton est d’abord un acte de haute intensité spirituelle dans la croyance en Dieu et l’acceptation du décret divin. C’est un moment de convivialité, de solidarité et de partage non seulement entre les musulmans mais également avec tous nos compatriotes des autres religions notamment les chrétiens", a-t-il souligné.





BHC/BK (aps)