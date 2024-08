MAGAL TOUBA 2024 - Sécurité : La police nationale a déployé 4331 éléments

Au terme de la 130ème édition du grand Magal de Touba célébrée ce 23 août 2024, la direction générale de la police nationale a fait son bilan. Pour répondre à la tradition Mouride et prendre en charge la question de la sécurité de millions de fidèles et pèlerins qui ont convergé vers cette ville, la police a déployé 4331 éléments notamment dans les zones de Touba, Mbacké et Diourbel. Ce dispositif de la police nationale est essentiellement composé de fonctionnaires de police parmi lesquels des agents en civil, d’autres en tenue et des moyens logistiques conséquents. Selon la police nationale, « des moyens technologiques de surveillance à la pointe composés d’un réseau de caméras et des drones de surveillance ont permis une plus grande proactivité dans la prise de décision ».







Il s’agissait principalement, pour la Police nationale, de garantir un bon déroulement du Magal à tous les fidèles, à travers une action robuste de lutte contre la délinquance et toutes les formes de criminalité, assurer une plus grande fluidité de la circulation particulièrement difficile en ces moments d’hivernage, lutter contre les facteurs d’insécurité routière et assurer le service d’ordre dans toute la ville.



















































































