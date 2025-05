MALGRÉ UN NOUVEAU BIJOU DE LAMINE YAMAL, LE BARÇA TOMBE CONTRE VILLARREAL (2-3)

Pour le FC Barcelone, la fête est (déjà) finie. Alors que les hommes d’Hansi Flick avaient à cœur de s’imposer devant leur public pour célébrer le titre de champion d'Espagne acquis quelques jours auparavant, Villarreal leur a joué un bien vilain tour. Le Sous-marin jaune, qui devait encore valider sa qualification pour la Ligue des champions, a fait preuve d’une efficacité clinique pour signer une cinquième victoire de suite (2-3). Cette défaite, la première en 2025 en Liga pour les Blaugrana, sera sans conséquence pour eux. Elle fait simplement tâche dans les festivités.







Le Barça n’avait pas encore perdu en Liga en 2025. Cette statistique a bien failli tenir jusqu’au bout, mais c’était sans compter les ressources invraisemblables de Villarreal. Malgré deux blessures qui auraient pu le plomber, le Sous-marin jaune a montré une résilience inouïe pour l’emporter face à des Blaugrana, parfois étincelants, souvent brouillons. Villarreal a très peu attaqué, mais a été létal à chaque fois. Pour preuve, il a ouvert le score sur sa toute première action, quand Nicolas Pépé, lancé à la limite du hors-jeu, a offert un caviar à Ayoze Pérez (0-1, 4e).





YAMAL ÉTINCELANT DANS LA DÉFAITE...



Les Blaugrana ont longtemps ronronné dans cette rencontre, mais ont bien cru renverser la tendance avant la pause. Lamine Yamal, toujours incroyable, a sorti sa spéciale pour égaliser : partir de la droite pour rentrer sur son pied gauche et illuminer les spectatrices et les spectateurs d'une frappe sublime (1-1, 38e). Un geste qu’on risque de voir beaucoup ces prochaines années.









Avant l’entrée aux vestiaires, c’est Fermin Lopez qui a fait mouche avec un bel enchaînement à son tour (2-1, 45e+5). C’était un peu cruel pour Villarreal, mais le meilleur était encore à venir pour lui.

... TER STEGEN BEAUCOUP MOINS



Car le FC Barcelone n’a pas capitalisé sur l’inversement du rapport de force pour enfoncer son adversaire. Santi Comesaña, bien servi par Yeremy Pino, s’est chargé d’égaliser sitôt la reprise (2-2, 50e). Derrière, Yamal a continué de semer la zizanie, mais ses partenaires ont très peu suivi, que ce soit Robert Lewandowski, transparent, ou Raphinha, loin de son niveau stratosphérique de ces derniers mois.

Cette défaillance offensive a permis à Villarreal d’y croire et Tajon Buchanan, étrangement seul sur un centre à l’opposé, a puni un Marc-André ter Stegen pas du tout décisif dans cette partie (2-3, 80e). Trois tirs cadrés pour Villarreal, et autant de buts : le gardien est passé à côté. Ce succès, conjugué à la défaite du Betis Séville face à l’Atlético de Madrid, assure une place dans le top 5 à Villarreal.