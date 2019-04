Le célèbre journaliste sportif Malick Thiandoum rejoint le groupe Emedia Invest (Emedia.sn, iRadio et iTV). Il a officiellement rejoint le groupe de presse ce vendredi, 12 avril 2019. Il effectue d’ailleurs son début avec l’émission iSport sur iRadio (90.3 FM), consacrée aujourd’hui spécialement au tirage au sort de la CAN 2019. Auparavant, il a été accueilli par le Top management et le personnel du groupe, avant de rentrer dans le bain en direct sur iRadio.