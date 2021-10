MAOULOUD 2021 : Tivaouane ne célébrera pas le "Gamou".

Encore pour cette année, Tivaouane ne va pas célébrer la naissance du Prophète Mohamed, communément appelée Gamou de Tivaouane.



Après une longue réunion tenue ce lundi chez Serigne Maodo Sy Dabakh aux Almadies et qu’il a présidée en présence de ses médecins et conseillers sanitaires, le Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour a décidé de ne pas célébrer le Gamou 2021.



Il en a pris la décision et a informé tous les membres de la famille de Seydi Hadj Malick Sy, qu’il ne célébrera pas Maouloud cette année encore à cause de la pandémie de Covid-19.



Nous y reviendrons…





















dakaractu