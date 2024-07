MATAM | UN ACCIDENT DE LA ROUTE FAIT 6 MORTS ET 14 BLESSÉS

Un grave accident est survenu ce matin à Matam entre le tronçon croisement de Ndouloumadji et Ouroussogui. Le bilan est lourd. 6 personnes sont mortes et 14 blessés dont 6 graves et 8 légers.



Les blessés et les corps sont acheminés au centre hospitalier régional de Ouroussogui. C’est un camion qui a heurté un mini car venant de Ndouloumadji. Le mini car n’aurait pas marqué de stop selon des sources.

































































RTS