MBOUR : Devant le refus d'Ecobank de payer leurs salaires, les enseignants bloquent les guichets de l'agence

Rien ne va plus entres les enseignants de Mbour et les agents d'Ecobank. À l'origine de leur différend, si l'on se fie aux propos du porte parole des enseignants, le problème reste le blocage de leurs salaires. Selon Mr Diallo, professeur d'histoire et de géographie, voilà que 2 à 3 jours que l'État du Sénégal a versé les salaires. Mais voulant rentrer dans leurs fonds, ils seront surpris de la réaction des responsables d'Ecobank qui leur ont signifié qu'ils ne le pourront pas. Et notre interlocuteur d'ajouter que cette situation serait due au fait que l'État devrait de l'argent à la structure bancaire. "Cette situation ne nous intéresse pas, nous sommes des pères de famille, les enfants nous attendent à la maison. Ou nous rentrons dans nos fonds ou rien ne va bouger ici!"

Ces enseignants très déterminés avaient réussi leur objectif en bloquant les guichets...