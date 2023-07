MERCATO - ÇA N'EN FINIT PLUS : SADIO MANÉ PRÊT À PARTIR À SON TOUR EN ARABIE SAOUDITE

La révolution continue et l'Europe continue de voir filer ses meilleurs talents. Le dauphin de Karim Benzema lors du dernier Ballon d'Or est sur le point de rejoindre l'international français en Arabie saoudite. Selon L'Equipe, l'attaquant du Bayern Munich s'est mis d'accord avec Al Nassr et devrait rejoindre Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic et Seko Fofana dans son nouveau club.



Après un an complètement raté en Allemagne, il devrait être libéré sans problème par les champions d'Allemagne qui cherchent à se délester de son important salaire. Le départ de Mané vers l'Arabie Saoudite va alimenter un peu plus le flux de superstars vers ce nouvel eldorado.



LE SÉNÉGAL AFFAIBLI ?

En quelques semaines seulement, Benzema, N'Golo Kanté, Ruben Neves, Roberto Firmino ou encore Jota ont garni les rangs des clubs saoudiens en attendant Riyad Mahrez ou d'autres à deux doigts de franchir le pas. Mané devrait rejoindre les deux autres stars du onze sénégalais : Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, ce qui laisse songeur quant au niveaux des Lions de la Terranga pour les prochaines échéances alors que leur trois cadres évolueront dans un championnat qui reste secondaire.