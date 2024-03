MERCATO PSG - LUIS ENRIQUE SERAIT FAVORI POUR SUCCÉDER À XAVI SUR LE BANC DU BARÇA SELON LA PRESSE ESPAGNOLE

Sept ans après son départ, Luis Enrique pourrait-il revenir sur le banc du FC Barcelone ? Comme le révèle La Cadena Ser ce lundi, l'entraîneur du PSG, lié au club de la capitale jusqu'en juin 2025 et passé sur le banc du quintuple vainqueur de la Ligue des champions entre 2014 et 2017, serait le favori dans l'esprit de Deco, le directeur sportif, pour succéder à Xavi, qui n'entraînera plus les Blaugrana à compter de la saison prochaine.



Outre Luis Enrique, qui a beaucoup fait parler de lui ce week-end en sortant Kylian Mbappé à la mi-temps du match Monaco-PSG (0-0), d'autres coachs sont dans le viseur du FC Barcelone. Actuellement, le nom d'Hansi Flick, libre depuis sa mise à l'écart de la Mannschaft en septembre 2023, revient avec beaucoup d'insistance selon la presse allemande et espagnole. Comme le rappelle La Cadena Ser, Deco suivrait également Thomas Tuchel, Roberto de Zerbi, Mikel Arteta et Xabi Alonso.