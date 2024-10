MISE EN PLACE D’UN COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LUTTE CONTRE LA MIGRATION IRREGULIÈRE (CILCMI) SOUS LA TUTELLE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a présidé la cérémonie d’installation des comités régionaux et départementaux du Comité Interministériel de Lutte contre l’Émigration Irrégulière (CILMI). Cet événement marque une étape importante dans l’engagement du Gouvernement contre la migration clandestine, un phénomène qui met en péril l’avenir de la jeunesse et des talents du Sénégal.



Pacé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, l’État a créé le CILMI avec pour mission de coordonner et de suivre les actions des services compétents en matière de lutte contre la migration irrégulière et de surveillance des frontières. Le comité est également chargé d’élaborer une stratégie nationale et un plan d’action opérationnel, tout en appuyant les efforts de communication du gouvernement sur ce sujet.



Dans son discours, le ministre a lancé un appel pressant à la jeunesse sénégalaise, l’exhortant à ne pas succomber aux dangers de l’émigration irrégulière. « C’est un chemin mortel », a-t-il averti, en rappelant les nombreuses vies perdues en mer ou dans le désert par des jeunes en quête d’un avenir meilleur.



Le Général Jean-Baptiste Tine a également souligné l’impact tragique de cette émigration clandestine, qui représente non seulement une perte humaine, mais aussi un appauvrissement en termes de talents pour le pays. « Chaque jeune qui quitte le Sénégal de manière irrégulière est une richesse qui s’éloigne », a-t-il déclaré, encourageant les jeunes à rester et à entreprendre localement, en citant la célèbre formule : « Took Fii, Tekki Fii, Man Naa Nek ».



Le ministre a salué le travail des membres du comité et des différents services engagés dans cette lutte, rappelant que leur contribution est essentielle pour préserver l’avenir du pays.



Le Général Jean-Baptiste Tine procédera également ce vendredi à l’installation des comités régionaux et départementaux de Saint-Louis, renforçant ainsi la structure nationale dédiée à la lutte contre ce fléau.





























Rts