Ma part de vérité sur le Parrainage (par Papa Malick GUISSE)

Avec un premier jet de 16.078 parrains déposés, la coalition ADIANA a montré sa représentativité sur le plan national et international. En effet, il est souvent bon de faire des rappels, car beaucoup de sénégalais n’avaient pas compris la coalition ADIANA qui avait décidé de ne pas se présenter aux élections législatives au point même de parler de non représentativité de la coalition. Dans cette optique, nous pensons qu’il serait honnête de reconnaitre qu’une coalition qui dépose un premier jet de 16.078 parrains sans que le leader ne batte campagne ou ne fasse du porte à porte, a de fait, l’appareil requis pour aller aux élections législatives. Cest ainsi que, Thierno Lo n’a fait qu’une sortie à Darou Mousty et Touba pour effectuer le lancement du parrainage de la coalition ADIANA pour le Président Macky SALL et dans la même veine, montrer que Touba n’a pas de problèmes avec le Président Macky SALL. Aussi, en allié fidèle, la coalition ADIANA malgré toute sa représentativité ne s’est pas présentée aux législatives pour ne pas gêner le Président de la République. Ceci étant, le terrain a révélé ses réalités, à Darou Mousty par exemple BBY est composée de la coalition ADIANA, le MODEL, l’APR et le mouvement « Macky gnou Gnor ». BBY a gagné au referendum les 6 communes de l’arrondissement sauf celle de Darou à cause de la campagne sur la laïcité qui avait poussé d’influents guides religieux à faire voter NON. La situation a été toute autre pour BBY aux législatives, les 7 communes dont celle de Darou Mousty tombent sous l’escarcelle de BBY et ce, devant YESSAL de FADA qui était de l’autre bord. Une évidence historique à ne pas déformer ! Concernant le parrainage, YESSAL a rejoint BBY et sur le premier jet de 9000 parrains, BBY a eu 6000 parrains, et YESSAL 3000 parrains, d’où la suprématie de BBY maintenue. Et sur ces 6000 de BBY, ADIANA a déposé les 50 % et s’adjuge le leadership de BBY à Darou Mousty. Nous sommes profondément pour une unité d’actions mais il ne faudrait pas déformer les faits ou faire de la récupération du travail abattu par autrui en vue d’une désinformation visant à tromper le candidat Macky SALL et l’opinion. Ces résultats de la coalition ADIANA ont été obtenus sans propagande aucune, mais plutôt grâce au travail de fidélisation de nos militants à travers les calebasses de la solidarité et les formations disposées aux populations, mais aussi aux différents relais de La coalition ADIANA à travers le Sénégal, d’où un jet de 3500 parrains déjà pour la région de THIES et un autre dépôt de 2800 parrains déjà collectés qui se prépare toujours à THIES suite au ralliement de d’autres mouvements à la coalition ADIANA. Dans cette optique, toutes ces populations n’ont fait que suivre les mots d’ordre du Président de la coalition ADIANA qui leur a demandé de parrainer le Président Macky SALL et de s’approprier le PSE. Un électorat donc fidèle sur qui compter pour une réélection au 1er tour du président SALL en février 2019.