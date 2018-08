Mac de Thiès : Deux prisonniers surpris en pleins ébats

Auteur: Seneweb

Acte contre nature à la prison de Thiès. Selon Les Echos qui rapporte l’information, deux détenus ont été surpris d’entretenir des rapports sexuels dans les toilettes. Les faits remontent dans la nuit du 24 au 25 mai dernier. Le détenu Samba Fall, qui les a surpris et dénoncé témoigne dans Les Echos : « (…) J’ai attendu 3 minutes avant d’aller dans les toilettes, j’ai tiré les rideaux et je l’ai ai surpris en train d’entretenir des rapports sexuels. Daouda Diallo était en position debout et Pierre Cissé s’était courbé en s’appuyant sur la chaise anglaise. Pierre Cissé avait baissé son pantalon jusqu’aux genoux quant au nommé Daouda Dia, il avait baissé son pantalon un peu sur ses fesses. Daouda Dia a bien introduit son sexe dans l’anus de Pierre Cissé et faisait des mouvements avec ses reins.. Quand il a su que je l’ai vu, Pierre Cissé s’est levé et chercher courir en prétextant que c’est Daouda qui est venu le trouver dans les toilettes. Pierre Cissé condamné à 3 ans pour tentative d’acte contre nature, pédophilie et détournement de mineur a nié les faits. De même que Daouda Dia arrêté pour meurtre et tentative de viol. Malgré leurs dénégations, ils ont été condamnés à 5 de prison par le tribunal des flagrants délits de Thiès.