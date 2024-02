Macky Premier, le nouveau monarque sénégalais : « Je ne serai pas candidat » Mais il n’y aura pas d’élections non plus!

Macky Sall reporte sine die l’élection présidentielle ! Le président Macky Sall a fait une annonce fracassante, provoquant un choc dans le paysage politique sénégalais. Dans un discours à la nation, il a déclaré le report sine die de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février prochain.



« Le président Macky Sall a fait volte-face ce soir, provoquant un tollé au sein de la classe politique sénégalaise et de la communauté internationale. Après avoir juré à maintes reprises de ne pas briguer un troisième mandat controversé, Macky Sall a abrogé le décret fixant la date du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février 2024. Ce revirement spectaculaire anéantit la promesse de l’alternance démocratique tant chérie par le peuple sénégalais », a indiqué l’Alliance des États du Sahel (AES) sur le réseau social X.



En s’arrogeant le droit de choisir son successeur et de priver le peuple de son choix, poursuit l’AES, « Macky Sall sème le doute sur ses intentions réelles. Son ambition démesurée de s’éterniser au pouvoir le rapproche dangereusement des dérives autoritaires que l’Afrique a tant combattues ».





Maintenant, souligne l’Alliance, nous « attendons la réaction de la CEDEAO et les sanctions qu’elle pourrait prendre dans cette situation. En effet, l’organisation a déjà réagi fermement face à des situations de coups d’État dans les pays du Sahel ».



L'AES ironise Macky Premier



















































