Macky Sall: « Il n’y aura pas de paix pour ceux qui veulent instaurer le chaos…Si on est fâché contre moi… »

Le Président de la République du Sénégal semble être totalement en colère contre ses détracteurs surtout ceux et celles qui évoquent en face du monde son « bilan immatériel ». Macky Sall assure qu’aucune tentative de déstabilisation du pays ne va prospérer sous son magistère. Le chef de l’Etat s’exprimait, ce mardi, lors d’un symposium dénommé « les années de Macky Sall ».



Pas de prisonnier politique



« Sur la gouvernance, quand j’entends parfois dire le bilan immatériel, quel bilan immatériel, il n’y a pas de bilan immatériel. Ça veut dire quoi un bilan immatériel. Si vous voulez un débat, proposez le débat et on va répondre. Si ce sont les droits de l’homme, nous sommes notés par les agents indépendants. Il n’y a pas de prisonnier politique dans ce pays. Il ne faut pas créer de la confusion et que d’autres amplifient des choses« , a déclaré Macky Sall.



La colère rouge



Le chef de l’Etat souligne que les pouvoirs dans ce pays sont indépendants. « C’est parce que le Sénégal est une démocratie véritable que ce qui se passe peut se passer chez nous. Les gens pensent souvent que le président a le contrôle sur les juges, sur le Conseil constitutionnel, sur la Cour suprême. Vous avez vu ce qui s’est passé récemment, tout ce qui s’est passé qui consacre plus que l’indépendance du juge« , a-t-il dit.



Les menaces



Le président de la République fait dans la menace. « Par contre, Il n’y aura pas de paix pour ceux qui veulent instaurer le chaos. C’est le devoir régalien d’un Etat. Je n’accepterai pas le désordre dans le pays. C’est la responsabilité de l’Etat. S’il ne le fait pas, il aura failli à sa mission première d’assurer la sécurité et la paix des citoyens. Si on est fâché contre moi à cause de ça, je suis désolé mais ça c’est mon travail« , a fait savoir Macky Sall.























































