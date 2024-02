Macky Sall: " Je ne vais pas démissionner..."

Le chef de l’Etat Macky Sall a par ailleurs souligner que le dialogue nationale est primordial pour trouver un consensus sur la date de l’élection.



« Je n’ai pas envie de faire l’objet d’une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miennes, surtout après tout ce que j’ai fait pour le pays comme effort pour le développement économique et social. Je considère avoir fini mon travail à la tête du pays . À la fin de mon mandat, il appartient à cette composante du dialogue et au conseil constitutionnel en dernier ressort de voir comment on peut aborder la suite du processus. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’ y aura pas de vide, parce qu’on ne peut pas laisser le pays sans président. Attendons ce dialogue et elle définira la suite. La date de l’élection aurait pu être fixée, mais c’est impossible dans la mesure où les arguments des uns et des autres ne sont pas encore réunis», a-t-il décrété.





























































igfm