Macky Sall : "La date sera fixée par décret, quelles que soient les agitations des uns et des autres

"Je n'ai qu'un objectif, en convoquant ce dialogue : trouver un consensus pour une crédibilité du scrutin sous l'observation nationale et internationale", a expliqué le chef de l'État pendant son discours d'ouverture à la cérémonie du dialogue national au Centre international de conférences Abdou Diouf.



Macky Sall a tenu à rappeler que la date sera déterminée par décret, quelles que soient les agitations des uns et des autres. "Ceux qui ont refusé de répondre à ce dialogue ne le font qu'à eux-mêmes, pas au président de la République".



Revenant sur la date de l'élection présidentielle, il persiste sur le fait qu'elle va se tenir avant l'hivernage, dans les meilleurs délais. À travers le dialogue, le mécanisme approprié pour garantir la continuité de l'État de droit sera trouvé dans la paix.



Il ajoute que "le gouvernement travaille pour une parfaite organisation de l'élection". Il a invité les politiques à s'élever à la hauteur du Sénégal pour une grandeur, un dépassement, le pardon, l'oubli et la réconciliation pour la paix indispensable à la poursuite des efforts de développement.













































seneweb