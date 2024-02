Macky Sall annonce qu’il quittera le pouvoir le 2 avril

e 2 avril 2024 ma mission se termine à la tête du Sénégal", a déclaré le président sénégalais, Macky Sall, lors d’un échange avec la presse sénégalaise jeudi 22 février. Le chef d’Etat sortant a en revanche laissé en suspens la date de la présidentielle dont il avait décrété le report.



"Pour ce qui est de la date, on verra ce que le dialogue proposera", a-t-il dit en évoquant le dialogue politique qu’il entend mener à partir de lundi. "L’élection peut se tenir avant ou après le 2 avril", a-t-il déclaré. Interrogé sur l’éventualité qu’elle se tienne d’ici au 2 avril, il a répondu "je ne le pense pas".



Grave crise politique

Le Sénégal traverse une grave crise politique depuis plusieurs semaines. Au début du mois, Macky Sall a annoncé le report sine die de l’élection présidentielle qui était initialement prévue ce dimanche 25 février. La mesure a ensuite été confirmée par le Parlement sénégalais, qui a déplacé le scrutin au mois de décembre, 10 mois plus tard.



Le Conseil constitutionnel du Sénégal avait invalidé, le 15 février, le report de l’élection présidentielle. La plus haute instance judiciaire du pays avait alors réaffirmé le principe d'"intangibilité" de la durée de cinq ans du mandat présidentiel.



Le report de l’élection a entraîné d’importantes manifestations dans le pays - qui ont fait quatre morts - et provoqué des réactions inquiètes à l’étranger. L’opposition a dénoncé un "coup d’Etat institutionnel".



Ce jeudi, le président sénégalais s’est dit "prêt" à libérer la figure de l’opposition Ousmane Sonko, incarcéré depuis fin juillet 2023, pour aller vers des élections "apaisées".



































































L'Express