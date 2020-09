"Macky Sall le 1er à aller en prison" - Ousmane Sonko ne donne aucune garantie à Me Wade

Le Pds qui est sorti de sa léthargie ambitionne de fouiller Macky Sall et va saisir l'Assemblée nationale, pour faire la lumière sur les mille et uns Programmes et Projets pilotés par l'actuel régime.



Pour Ousmane Sonko, par contre, il est convaincu que, seuls, 49 milliards F CFA ont été dépensés sur les 760 et menace: "certains me disent que je dois tenir un discours rassurant", avant de lâcher: "même le Président Abdoulaye Wade m'a dit, un jour, de ne plus dire que Macky Sall sera le 1er à aller en prison. Je le remercie pour ce conseil, mais je préviens qu'on n'a aucune garantie à donner ç qui que ce soit", avertit-il.