Macky Sall mobilise 15.8 milliards pour Niasse, Tanor et Aminata Tall

Malgré la situation économique très difficile, le président Macky Sall trouvera les moyens de payer des milliards à ses députés, conseils économiques et hauts conseils territoriaux. Selon le Dakartimes, dans le budget 2018, il est noté au titre III, l'intégration des renumérotions des membres des institutions de la République : L'Assemblée nationale, haut conseil des collectivités territoriales et conseil économique, social et environnemental, pour un montant de 15.8 milliards Fcfa. Il faut noter qu'à l'intérieur du titre III, ce sont 98.2 milliards de Fcfa qui seront consacrés en 2018 à payer des rémunérations.

En plus de vouloir faire de 2018 une "année blanche", le président Macky Sall veut aussi en faire une année politique avec tous ces fonds mobilisés pour satisfaire sa clientèle politique. Seulement, avec les coupes budgétaires exigées par le Fond monétaire international (Fmi), l'Etat aura d'énormes difficultés pour respecter ses engagements. A moins qu'il ne ponctionne les fonds obtenus dans le cadre des emprunts.