Macky Sall rétropédale et sort les gros moyens (financiers) pour Amadou Ba

C’est le dégel entre Macky Sall et Amadou Bâ candidat de BBY. Le chef de l’Etat a enfin libéré les finances et a cassé sa tirelire pour Amadou Bâ pour financer sa campagne électorale.



En effet, Macky Sall a casqué, au moins, 6 millions FCFA pour chaque commune pour fonds de campagne, selon les informations de Les Echos.. Certaines communes ont même reçu beaucoup plus en raison de leur taille. Le parti présidentiel ayant remporté plus de 417 mairies lors des dernières élections locales, cela fait un pactole de près de 3 milliards F CFA.























































dakarmatin