Macky Sall signe un décret mettant la Gendarmerie comme partie intégrante de l’armée

Par décret 204.804 le président sortant, Macky Sall a mis la Gendarmerie sous tutelle de l’armée. Dans ce décret en article premier, il est mentionné que « La Gendarmerie fait partie intégrante des Forces armées. Ses formations prennent rang à la droite des autres forces dans les prises d’armes et défilent en tête des troupes. Les loi et règlements militaires lui sont applicables, sauf exception motivée par la spécificité de son organisation et de son service. Elle est compétente sur toute l’étendue du territoire national. Elle exercice ses compétences de police administrative et judiciaire dans les villes et les Communes ainsi que la police militaire auprès des armées. »



















































