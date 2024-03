Macky Sall sur BBC : « Si mon successeur n’est pas élu le 24 mars, moi, le 2 avril je m’en vais »

Dans un entretien accordé à nos confrères de BBC, le président de la République confirme son départ de la présidence le 02 avril. Ceci quelque soit l’issue du scrutin de dimanche 24 mars. « Dès le 24 mars si un nouveau président est élu, nous aurons la chance que je lui passe le témoin. S’il n’est pas élu dès le 24, moi, le 2 avril je m’en vais » lâche le président Macky Sall.







A l'en croire, « car les 2 avril c'est le terme et je n'entends pas rester un jour de plus comme je l'ai déjà dit » rappelle le Chef de l'Etat démocratiquement élu et reçu le témoin du pouvoir des mains de son successeur Me Abdoulaye Wade en 2012.







Si le second tour a lieu, le Conseil constitutionnel devra prendre acte de la vacance du pouvoir et désigner le président de l’Assemblée nationale comme suppléant.