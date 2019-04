Macky va supprimer le poste de Premier ministre

Selon Le Quotidien, le Président Macky Sall va supprimer le poste de Premier ministre. Mais cette réforme n’est pas pour maintenant.

En effet, indique le journal, celle-ci sera conduite par le futur chef du gouvernement, dont l’identité devrait être connue ce samedi. Ce dernier est appelé, dès le prochain Conseil des ministres, à se pencher sur le projet avec son équipe avant de le soumettre à l’Assemblée nationale.

En cas d’adoption de la réforme par les députés, avance Le Quotidien, "le Pm qui sera nommé aujourd’hui devra alors rendre le tablier et laisser les membres du gouvernement rendre directement compte au président de la République".

Le journal croit savoir que, dans son discours d’investiture, Macky Sall avait évoqué subtilement ce changement majeur au sommet de l’État.

"Je compte saisir l’Assemblée nationale afin qu’elle accompagne les changements dans la gouvernance de l’exécutif pour un meilleur suivi des politiques publiques", disait le chef de l’État, repris par Le Quotidien.

Avant Macky Sall, Léopold Senghor et Abdou Diouf avaient supprimé le poste de Premier ministre. Le premier après la crise de 1962, avec l’éviction de Mamadou Dia, alors président du Conseil. Le second en 1983 avec le départ d’Habib Thiam, titulaire de la station.