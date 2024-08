Macron : l'arrestation du président du Telegram "n’est en rien une décision politique"

Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que l'arrestation en France du PDG de la célèbre application de messagerie Telegram, Pavel Dourov, n'était pas une décision politique, mais faisait partie d'une enquête indépendante.



Dourov avait été arrêté samedi à l'aéroport de Paris Le Bourget sur la base d'un mandat d'arrêt alléguant que sa plateforme avait été utilisée pour le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et d'autres délits.



Dans le premier commentaire public de la France sur l'arrestation, M. Macron a publié sur la plateforme de médias sociaux X que son pays « plus que tout attaché » à la liberté d'expression, mais que « les libertés sont exercées dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter leurs droits fondamentaux ».



Dénonçant ce qu'il appelle les fausses informations qui circulent sur l'arrestation, il a déclaré que ce « n’est en rien une décision politique. Il revient aux juges de statuer ».





Moscou fulmine... même si la Russie a essayé de bloquer Telegram à plusieurs reprises

Selon notre correspondante parisienne Sophia Khatsenkova, Moscou a accusé la France de faire « deux poids, deux mesures » en matière de liberté d'expression après la mise de Dourov en garde à vue.



Sa détention dans la nuit de samedi à dimanche a conduit le Kremlin à adresser une mise en garde à Paris pour que ses droits soient respectés, ce qui a encore aggravé les relations déjà tendues entre les deux pays.



Dimanche soir, les autorités françaises ont prolongé la détention de l'icône de la technologie pour ne pas avoir mis fin à des infractions telles que la fraude, le trafic de stupéfiants, la criminalité organisée et l'apologie du terrorisme sur sa plateforme de messagerie.





Dourov pourrait être détenu jusqu'à un maximum de 96 heures pour être interrogé. À l'issue de la phase de détention, le juge peut décider de le libérer ou d'engager des poursuites.



L'ambassade de Russie à Paris a déclaré qu'elle avait demandé à avoir accès consulaire à M. Dourov, mais que « la partie française refuse de coopérer », car Dourov est également un citoyen français, naturalisé sous le nom de Pavel du Rove.



Dourov a lui-même quitté la Russie en 2014 après avoir refusé de se plier aux exigences de fermeture des communautés d'opposition sur une autre de ses plateformes de médias sociaux, VKontakte, qu'il a depuis vendue, sous pression du Kremlin, à des structures affiliées avec le pouvoir russe.



Telegram : "absurde" de prétendre que le propriétaire soit responsable des abus de la plateforme

Les représentants de M. Dourov n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire, rapporte l'Associated Press.





Dans une déclaration publiée sur sa plateforme, Telegram a indiqué qu'elle respectait la législation européenne, y compris la loi sur les services numériques, et que sa modération était « conforme aux normes du secteur et en constante amélioration ».



« Il est absurde de prétendre qu'une plateforme ou son propriétaire sont responsables de l'utilisation abusive de cette plateforme », peut-on lire dans le message de Telegram. « Près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde utilisent Telegram comme moyen de communication et comme source d'informations vitales. Nous attendons une résolution rapide de cette situation. Telegram est avec vous tous ».



Telegram a été fondé par Dourov et son frère dans le sillage de la répression du gouvernement russe après les manifestations de masse en faveur de la démocratie qui ont secoué Moscou à la fin de 2011 et 2012.