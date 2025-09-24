Madiambal Diagne attendu à la DIC

Africa 7 est en mesure de révéler qu’aussitôt débarqué hier du vol Air Sénégal alors que l’avion s’apprêtait à décoller, l’ex greffier , reconverti journaliste, a reçu une convocation .



Madiambal Diagne est tenu de déférer ce mercredi au niveau de la Division des Investigations Criminelles. Jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, aucune trace du patron de presse.



Pour rappel, le journaliste est cité dans un scandale (l’affaire Ellipse ), un marché public nébuleux facturé à 250 milliards de nos francs, attribué sans appel d’offres à Ellipse Projects. Qui devait construire vingt palais de justice entre autres.



Le greffier viré (Madiambal), cité dans cette affaire, est soupçonné d’avoir joué le rôle de “facilitateur”. Une information judiciaire a été d’ailleurs ouverte concernant ce dossier .



Affaire à suivre…
































