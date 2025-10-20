Madiambal Diagne finalement arrêté en France !

Près d’un mois après avoir échappé de peu à la justice sénégalaise,Madiambal Diagne a été interpellé en France dans la matinée de ce mardi 21 octobre, alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international.



Au moment où ces lignes sont écrites, le gars, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, est en garde à vue dans les locaux du Commissariat d'Yvelynes en France L’information a été confirmée à par l’un des avocats du patron de presse, Me William Bourdon.



Affaire à suivre...