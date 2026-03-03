Madiambal Diagne : la défense dépose un pourvoi en cassation contre l'avis d'extradition !

Me Vincent Brengarth, avocat de M. Diagne, qualifie cela de "demi-victoire", mais exprime son insatisfaction. Il attendait un avis entièrement défavorable à l'extradition. La défense a décidé de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'instruction.



Me Brengarth s'interroge sur la cohérence de l'avis : "Qu'est-ce à dire, un avis qui rend partiellement favorable l'extradition ? Ça veut dire qu’il y a une moitié qui est permise et une moitié qui ne l'est pas ? C'est-à-dire qu'une moitié de M. Diagne restera en France et l'autre au Sénégal ? Ça interroge véritablement".









































































Igfm