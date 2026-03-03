Ouakam : deux étudiants en médecine tombent, ils avaient élaboré un système bien rodé pour…

Comme annoncé par Seneweb, la brigade de gendarmerie de Ouakam a démantelé un faux cabinet médical tenu par deux ressortissants congolais, respectivement étudiants en 7e et 6e année de médecine. Les deux hommes, âgés de 31 et 32 ans, avaient mis en place un système de fraude bien rodé en opérant sous le pseudonyme de « Docteur Managan Galien ».

Pour crédibiliser leurs activités, relaie Libération dans son édition de ce mardi 3 mars, ils usurpaient l’en-tête de l’Hôpital militaire de Ouakam (HMO) - où l’un d’eux avait effectué un stage - afin de délivrer de faux certificats médicaux. Ces documents de complaisance étaient vendus 6 000 F CFA à des employés, notamment du centre d’appel Foundever, désireux de justifier des absences irrégulières. La livraison des certificats était souvent assurée par des services de « Thiak-Thiak », pointe la même source.

Alertés par la multiplication de documents suspects, les enquêteurs ont perquisitionné leur domicile à Ouakam le 27 février dernier. Sur place, les gendarmes ont saisi du matériel médical utilisé illégalement ainsi qu’une quantité importante de documents administratifs falsifiés.

Déférés au parquet ce lundi, les deux étudiants font désormais face à une lourde série de chefs d’accusation : association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine, usurpation de fonction, usage de faux et mise en danger de la vie d’autrui, liste le journal.