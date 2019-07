Malaise au PRODAC- Plus de 200 salariés en attente du paiement de leurs salaires du mois de... Juin

C'est connu: le paiement du salaire à la date contractuellement convenue est une obligation absolue de l’employeur. Malheureusement, tel n'est pas le cas au niveau du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) .

En effet, dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que plus 200 salariés donc plus de 200 familles sont en attente du paiement de leurs salaires du mois de... juin. Incroyable, mais vrai !



La cause? Il nous revient que cette situation résulte du retard de la passion de service entre le Coordonnateur sortant Mamina Daffé et son sucesseur Pape Malick Ndour.



"Un changement de signature à la banque qui ne peut se faire jusqu'ici car le décret de nomination du nouveau coordonateur du Prodac n'est pas encore disponible et ce, un mois après son installation. Défaut de diligence de la Présidence ? Lenteur de l'administration ? Je ne saurais vous dire" fait savoir une source très au fait de la situation au PRODAC



En tout cas, tout le personnel en pâtit!





Dakarposte, qui suit l'évolution de cette affaire comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails!