Malal veut la libération du présumé trafiquant Ngaaka Blindé

Le rappeur Fou Malade a plaidé pour la libération de Ngaaka Blin-D, qui sous mandat dépôt depuis quelques jours pour une histoire de trafic de faux billets. Malal Talla à l’état civil demande à la justice de libérer Ngaaka Blindé, à l’instar de Thione Seck et autres…

Pour le rappeur, les Thione et Cie ont commis des actes beaucoup plus graves et ils ont bénéficié de la clémence de la justice. « Je demande à la justice de le laisser retrouver sa famille dans les plus brefs délais« , souligne-t-il.