Mali : Assimi Goita promeut le projet de nouvelle Constitution

"Le projet de constitution qui est l’objet de notre rencontre d’aujourd’hui est le fruit de leurs discussions au cours desquelles les membres de la commission se sont exprimés en toute liberté et ont tenu compte des préoccupations majeures exprimées par des Maliennes et des Maliens," informe le Colonel Assimi Goita.



Le chef de l'Etat malien avait demandé aux membres du gouvernement de "s'approprier le projet de Constitution et de prendre toutes les mesures nécessaires pour le vulgariser auprès des populations."



La junte justifie le report du référendum par le temps nécessaire à l'installation sur le territoire des représentations de l'organe de gestion des élections, et par la volonté de vulgariser le texte constitutionnel.



"Nous devons travailler ensemble pour que le peuple malien en toute connaissance de cause s’approprie le projet de constitution et l’adopte à une large majorité. Nous aurons fait alors un pas décisif dans le processus de refondation de notre État," ajoute le Colonel.



La nouvelle constitution affirme que le Mali est une "République indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale."



Le projet avait préalablement été rejeté par les chefs religieux du pays qui s’opposaient à la notion de laïcité considéré comme une ruse pour régenter les religions.