Mali : Le CNSP Invite Anciens Ministres Et Députés À Rendre Leurs Voitures De Fonction Sous 24 Heures

Dans un communiqué rendu public, ce lundi 7 septembre 2020, le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), invite les anciens fonctionnaires à rendre leur voiture de fonction. En effet, Assimi Goita et ses camarades du CNSP « appellent l’ensemble des anciens députés à rendre les macarons et les véhicules de service de l’Etat mis à leur disposition au plus tard le mardi 08 septembre 2020 à 8h délais de rigueur ».



A cet effet, les députés vont remettre les véhicules au niveau de la « Direction de l’administration des biens de l’Etat ».



Pour rappel, le Comité National pour le Salut du Peuple est au pouvoir au Mali après la démission du président Ibrahim Boubacar KEITA le 18 août 2020.









WALFNet