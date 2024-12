Mali : enlèvement du Khalife Général Amadou Hady Tall

Amadou Hady Tall, Khalife Général de la Tidjaniya, a été enlevé par des hommes armés à Diabidiala, près de Nioro du Sahel.



Selon des témoins, l’incident s’est produit alors qu’il revenait d’une ziara (lecture de Coran) dans un village voisin. Son convoi a été intercepté par des individus armés qui ont tiré sur son véhicule, le blessant légèrement au pied. Les autres passagers ont été relâchés, mais le Khalife a été emmené vers une destination inconnue.



Pour le moment, aucune revendication n’a été formulée. Cependant, des soupçons se portent sur des groupes armés actifs dans la région. Ce rapt intervient dans un contexte d’augmentation des violences dans le Sahel, où des leaders religieux modérés deviennent des cibles pour avoir prôné la paix et condamné la violence.



Amadou Hady Tall, descendant de Thierno Mountaga Tall, est une personnalité influente de l’islam modéré au Mali. Lors de son dernier discours public, le 20 septembre 2024, il avait dénoncé le terrorisme et appelé à l’espoir, déclarant que « la souffrance des Maliens tire vers sa fin ». Ces propos, prononcés pendant le Maouloud à Nioro, prennent un écho particulier dans ce contexte de tension.



La région de Nioro du Sahel, proche de la frontière mauritanienne, est à la fois un centre religieux pour la famille Tall et une zone sensible exposée aux incursions des groupes armés. Bien que des tensions historiques existent entre les familles religieuses de Nioro, notamment avec la famille chérifienne de Bouyé Haïdara, cet enlèvement semble s’inscrire dans un cadre plus large lié à l’insécurité dans le Sahel.



L’absence de revendication complique l’identification des auteurs. Cependant, les méthodes employées, comme l’interception violente et la prise d’otage, sont caractéristiques de certains groupes armés jihadistes. L’enlèvement pourrait également être interprété comme une réponse aux positions publiques du Khalife, notamment ses appels à la jeunesse à renoncer à la violence.









































Apanews