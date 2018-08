Mali: un président de bureau de vote tué par des « djihadistes »

La présidentielle a été perturbée par assaillants à 100 km de Tombouctou, toujours aux prises avec des radicaux.

Le président d’un bureau de vote encadrant la tenue de l’élection présidentielle malienne a été tué dimanche par balles par des hommes armés au sud-ouest de Tombouctou, dans le nord du pays.

« Des djihadistes sont venus vers 13h30 dans un bureau de vote d’Arkodia. (…) Le président du bureau de vote a voulu fuir. Les djihadistes ont tiré sur lui et l’ont tué », a indiqué un élu de cette localité située à quelque 100 km au sud-ouest de Tombouctou, notant que les assaillants ont « interdit le vote ». « Six personnes sont entrées dans le bureau de vote et ont assassiné le président », a confirmé une source proche de la police malienne.