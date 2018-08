Mamadou Racine Sy à Thiès : " Notre mouvement a décidé de soutenir le président de la République pour sa réélection au premier tour en février 2019

Le président du mouvement And Liggey Senegal ak Racine( Alsar) et ses membres ont entamé à Thiès une tournée nationale pour sensibiliser les populations sur la pertinence de porter la candidature du président de la République, Macky Sall en 2019. À cette occasion, le président du Conseil d'administration de l'Ipres est revenu sur les détails. " Thiès est un symbole pour qui connaît la région de Thiès comme ville ouvrière. Thiès est également la ville de tous les combats qui ont mené le Sénégal vers l'indépendance. Quand on se rappelle l'histoire du syndicalisme, on sait que tout est parti de la ville de Thiès. Et donc, c'est normal qu'Alsar puisse commencer sa tournée nationale par Thiès", a informé d'emblée Mr Sy. Avant de poursuivre. " Bien entendu, nous avons parlé des sujets qui interpellent en ce moment le peuple sénégalais, à savoir les prochaines élections présidentielles. Nous avons dit que nous ne sommes pas un mouvement suiviste, nous sommes un mouvement qui a discuté avec le président de la République Macky Sall qui nous a convaincu de la pertinence du Plan Sénégal Émergent( PSE). Alors, le mouvement Alsar a décidé de manière tout fait indépendante et démocratique de soutenir le président Macky Sall pour sa réélection au premier tour en février 2019. Ce choix est sans équivoque, c'est un choix pertinent qui découle pour nous d'une analyse de la situation économique, sociale et politique du pays", a-t-il conclu.