« Sachez que l’élection présidentielle aura bel et bien lieu et le candidat de ‘Diao 2024’ sortira vainqueur… Le Sénégal a une tradition démocratique. Cette démocratie a permis à Me Abdoulaye Wade d’arriver au pouvoir, à Macky Sall d’occuper la station présidentielle. Cette même démocratie fera élire un autre candidat pour remplacer celui sortant« , a soutenu Mame Boye Diao.



« Sachez que l’élection présidentielle aura bel et bien lieu et le candidat de ‘Diao 2024’ sortira vainqueur… Le Sénégal a une tradition démocratique. Cette démocratie a permis à Me Abdoulaye Wade d’arriver au pouvoir, à Macky Sall d’occuper la station présidentielle. Cette même démocratie fera élire un autre candidat pour remplacer celui sortant« , a soutenu Mame Boye Diao.



























































dakarmatin