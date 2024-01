Mame Diarra Fam : "Il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans Karim Wade"

Le Parti Démocratique Sénégalais est prêt à en découdre avec toute personne qui essaiera d'organiser une élection présidentielle sans Karim Wade. A plusieurs reprises, les députés membres du groupe parlementaire Liberté Démocratie et Changement n'ont pas cessé de répéter "qu'il n'y aura pas d'élection sans Karim".



Mame Diarra Fam, prenant la parole, s'est inscrite dans le même registre. Son collègue et camarade de parti, Ousmane Thiam est d'ailleurs allé plus loin en jurant que si la date de l'élection est maintenue, "le scrutin ne tiendra pas à Kébémer"























































seneweb