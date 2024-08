Mame Gor Ngom à sa prise de fonction : « Nous allons travailler à faciliter aux partenaires des médias la recherche de sources fiables et d’interlocuteurs habilités »

Le nouveau directeur général a été installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général du bureau d’informations et de communication du gouvernement (BIC-GOUV). Mame Gor Ngom, connu dans le secteur de la communication, va s’atteler à affiner et distiller les informations émanant du gouvernement vers le public. Lors de la passation de service qui s’est tenu ce matin avec son prédécesseur, le nouveau directeur général du BIC-GOUV a remercié le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier Ministre Monsieur Ousmane Sonko pour la confiance placée en sa personne. « C’est une confiance qui m’oblige. Et je suis déterminé à réussir cette mission ô combien élevée avec tout le dévouement et l’intégrité requise en contribuant à la visibilité des actions du gouvernement dans une démarche inclusive » a-t-il confié devant la presse.







Mame Gor Ngom tend la main particulièrement à tous les responsables des services de communication des départements ministériels, des institutions publiques et parapubliques pour réussir sa mission qui consiste notamment à « harmoniser la parole gouvernementale en relation avec la Cellule de communication de la Présidence et la Direction de la communication du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, avec bien sûr l’appui nécessaire du Secrétariat Général du Gouvernement ».







Dans sa feuille de route, le nouveau patron du BIC-GOUV compte s’atteler à travailler avec « la meilleure équipe possible celle qui épouse la vision des autorités qui ont une claire idée pour sortir notre pays des griffes de la pauvreté, de l’injustice sociale, de l’injustice tout court ». Le Bureau d’information et de communication du Gouvernement sera, selon Mame Gor Ngom « au cœur du dispositif en travaillant avec tous les ministères, tous les démembrements de l’État pour non seulement montrer les actions du gouvernement mais démontrer leur impact sur le vécu quotidien des Sénégalais ». Le nouveau DG du BIC-GOUV rassure ses partenaires des médias, la presse nationale et internationale dans son ensemble, de sa volonté de collaborer avec eux pour leur faciliter leur travail souvent fastidieux à la recherche de sources fiables et d’interlocuteurs habilités. Nous sommes conscients que l’information, la matière première du journaliste, éclaire aussi le citoyen de plus en plus exigeant. C’est pourquoi la pédagogie doit être au cœur de toutes les actions pour annihiler les incompréhensions et les zones d’ombre » a-t-il conclu.

















































dakaractu