Mandat de dépôt contre Me Ngagne Demba Touré : les greffiers annoncent un arrêt de travail général jusqu’à nouvelle ordre

« Il n’y aura pas de décision qui sera rédigé. Il n’y aura pas d’appel », ont annoncé les greffiers. En rogne, suite au placement sous mandat de dépôt de Me Ngagne Demba Touré, ils ont décidé de boycotter le travail jusqu’à la libération de leur camarade. A les en croire, tous les bureaux seront fermés jusqu’à nouvel ordre.





Après l’annonce de la décision du juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, d’envoyer en prison Me Ngagne Demba Touré, membre de l’amicale des greffiers, ses collègues ont assiégé le bureau du juge. Avant de déloger ceux dans les salles d’audiences.



L’annonce du mandat de dépôt contre Me Ngagne Demba Touré ce jeudi a conduit à la révolte des greffiers. Ces derniers se sont érigés en bouclier devant la porte du juge d’instruction pour barrer la route à ceux qui devaient exécuter la décision.





Venus en masse pour assister l’audition de Me Ngagne Demba Touré, ils ont fait savoir que leur collègue ne sera pas envoyé en prison. S’en est suivi des échanges de propos aigre-doux entres greffiers et juges.





D’autres ont allés jusqu’à déloger les salles d’audiences.



À noter que depuis l’arrestation de Me Ngagne Demba Touré, les audiences à Dakar sont paralysés. L’Union nationale des travailleurs de la justice a annoncé l’arrêt immédiat de travail.



Une situation qui a fini par installer une tension palpable au sein du Tribunal.









































dakarmatin