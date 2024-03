Marché central de Mbour: Plus de 100 millions FCfa emportés par un incendie

Un violent incendie s’est déclaré au marché central de Mbour, dans la nuit du mercredi au jeudi, vers 2 heures du matin. L’incendie aurait été causé par un court-circuit. Une dizaine de cantines ont été ravagées par les flammes, entraînant des pertes de plus de 100 millions FCfa, informe "L'As".



N’eût été l’intervention rapide des sapeurs-pompiers dont la caserne se situe à côté, les dégâts allaient être plus graves. Finalement, dix cantines ont été consumées par les flammes. En effet, c’est la promiscuité au marché central de Mbour, à cause de l’installation des cantines qui exposent les biens.



Pour avoir un nouveau départ après avoir perdu leurs investissements, les sinistrés sollicitent l’aide de bonnes volontés, afin de démarrer leur business.















































leral