Mariage chez Mbakyou Faye- Au meilleur de sa forme, la veuve de Pape Aly Guèye, Badiène, vole la vedette à ses deux soeurs

D'aucuns se diront qu'il n'était pas question de voler la vedette. Que nenni! La veuve de Pape Aly Guèye, apparue au meilleur de sa forme (machalla), attirait toutes les attentions lors du mariage en grande pompe de ses deux sœurs, jolies mariées (tarkala). Qui, à l'image de Badiène Sokhna Faye, ont mis tant d'énergie pour cette belle journée.



En tous cas, la pépée, admirable comme Barbie, enveloppée dans sa tenue colorée et gaie, brillant autant que les mariées, était la grande attraction des photographes.



Il revient, en effet, à dakarposte que toute l'assistance (invités et reporters photographes) l'avait en ligne de mire.



Belle comme le jour, avenante, à l'aise, elle était sur son 31, toute élégante, tentant de rester la plus naturelle possible en vivant pleinement les émotions de la journée, pardon de la soirée.



Depuis son apparition à cette fiesta, l' attitude quelquefois naturelle et expressive de Badiène a et ne cesse de subjuguer plus d'un. À travers les images assez révélatrices ( portraits pris sur le vif et ceux posés avec regards tournés vers l’objectif), on voit la dame, dans son "jeu de séduction", changeant son attitude pour attirer l' attention.



Sans dire dire de belles , "Ndawssi" en a mis plein la vue ! À dire vrai...







