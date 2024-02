Mary Teuw Niane : « Respectez les décisions du CC, libérez Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et tous les prisonniers politiques! »

Lors de son entretien tenu, hier, avec une partie de la presse, le chef de L’Etat Macky est largement revenu sur la situation politique sénégalaise. Parmi les sujets abordés dont la date de l’élection présidentielle et le dialogue, le président de la République a sous-entendu la fixation d’une date en concertation avec les acteurs et un gouvernement de transition après son départ.



De la même manière, il n’a pas écarté la libération de l’opposant Ousmane Sonko et de son poulain Bassirou Diomaye afin que le pays retrouve sa stabilité. Cependant, ses propos continuent de susciter beaucoup de réaction de la part de la classe politique.







Selon le candidat spolié, Mary Teuw Niane, Macky doit se conformer à la décision du conseil constitutionnel et libérer les détenus politiques.

« Monsieur le Président de la République, respectez les décisions du Conseil constitutionnel, libérez le président Ousmane Sonko, le candidat Bassirou Diomaye Faye et tous les prisonniers politiques et levez l’interdiction du Pastef », a posté l’ancien ministre de l’enseignement supérieur.

































































































