Massamba SEYE: "Je demande au Conseil Constitutionnel d'émettre une décision de justice pour la libération du Candidat Bassirou Diomaye Faye"

L'élection présidentielle du 25 Février 2024 annonce un tournant décisif pour notre chère nation.

Une date historique qui pourrait bien marquée une nouvelle alternance politique.

Tout ceci ne fera que renforcer la maturité de la démocratie sénégalaise.

Pour permettre une élection transparente et apaisée, tous les candidats doivent être mis au même pied d'égalité.

Parmi les vingt (20) Candidats officiellement retenus, se trouve un (1) qui est actuellement en prison et qui n'a subi jusqu'ici aucune condamnation.

Le même fondement ayant arbitré en faveur de la validation de sa candidature par le Conseil Constitutionnel qui est au dessus de toute juridiction, devrait aussi faire valoir sa présomption d'innocence et laisser ce dernier battre campagne convenablement.

Je demande au Conseil Constitutionnel d'émettre une décision de justice pour la libération du Candidat Bassirou Diomaye Faye afin de lui permettre de participer pleinement à la campagne et dans les dispositions prévues par le code électoral.



Président Mohamet Massamba SEYE

Parti pour l'Emergence et le Développement / Natangué.