Mbacké: 5 morts et 37 blessés dans un accident à Digane

Encore un nouvel accident meurtrier ! La collision entre un bus et un car a occasionné provisoirement 05 morts sur le coup et 37 blessés, a appris Seneweb d'une source sécuritaire.



Le choc est survenu ce lundi dans la commune de Dalla Ngabou à hauteur de Digane. Les sapeur-pompiers de Touba et les gendarmes sont actuellement sur place.







Nous y reviendrons !