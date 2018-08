Me Ciré Clédor Ly écrit au Procureur pour le procès de Assane Diouf et…

Après plus de 6 mois passés à la prison de Rebeuss, Assane Diouf n’a pas encore été jugé. L’insulteur public N°1 peut ainsi compter sur Me Ciré Clédor Ly.



La robe noire a, selon Les Echos , écrit au procureur pour le procès de Assane Diouf et Cheikh Gadiaga. Le dernier nommé a été mis en cause dans une rocambolesque affaire de chantage.



Pour Me Ciré Clédor Ly, qui s’est constitué pour ces deux prévenus, la justice viole depuis un certain temps, les droits de ses clients. Car, selon lui, les 6 mois prévus par la loi en cas d’instruction sont terminés. Mais, le procureur n’a toujours pas enrôlé les deux dossiers.