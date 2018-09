Me Ciré Clédore Ly: « viser dans un décret un arrêt non définitif relève de la médiocrité »

On aura entendu de tous les critiques suite à la révocation de Khalifa Ababacar Sall à la mairie de Dakar par Macky Sall. Pour l’un des avocats de Khalifa Sall à savoir Ciré Clédore Ly, « nous sommes gouvernés par la médiocrité »



« Le Sénégal est sur une pente dangereuse. Nous avons une élite qui est constituée d’un trio, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, qui est en train de saborder l’Etat de droit et la démocratie.



Tout ce qui a été construit douloureusement et difficilement par les prédécesseurs est en train d’être détruit et enterré. Nous nous acheminons vers un pouvoir despotique et qui, souhaitons-le, ne finira pas par un pouvoir fasciste. Nous sommes gouvernés par des gens très incompétents qui ne connaissent même pas les formes que doivent revêtir une loi ou un décret. Nous sommes gouvernés par la médiocrité.



Personne n’a jamais vu un texte de loi ou un décret viser une décision de justice qui n’est pas définitive. C’est uniquement un point parce que je suis avocat, j’aurai à utiliser des arguments ailleurs. Mais certains qui nous gouvernent sont un danger pour la Nation. Nous allons utiliser les voies de droit mais je pense qu’il va prendre un autre décret parce qu’il l’a déjà fait dans l’affaire Karim Wade.



Viser dans un décret un arrêt qui n’est pas définitif relève de la médiocrité. Ces gens qui ont rédigé ce décret seront à l’origine de sa chute… Il y a un manque d’élégance et d’éclairage parce que le décret n’est pas opportun. Tout cela montre que c’était déjà rédigé et cela me conforte quand je dis que la justice est arrimée à l’Exécutif. C’est une trahison envers le peuple sénégalais ».