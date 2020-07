Me El Hadji DIOUF Fait Coffrer Son Frère Pour Un Mois

Cheikh Ahmet FALL a été reconnu coupable de « menace de mort » et condamné par le Tribunal de grande instance de Dakar à un mois de prison ferme. Il est également contraint d’allouer le franc symbolique à la partie civile.

Et cette partie civile n’est autre que le célèbre avocat Me El hadji DIOUF. Et celui qui vient d’être envoyé pour un séjour gratuit à l’hôtel sans étoile de Rebeuss, n’est autre que son demi-frère.

Selon Me DIOUF, le mis en cause l’a appelé à partir d’un téléphone fixe pour lui dire de préparer son linceul, parce qu’il serait tué dans la semaine. Une menace qu’il a prise très au sérieux pour avoir déposé plainte. Devant le juge, Cheikh Ahmet FALL a nié les accusations de son frère mais a été confondu par le coup de fil passé depuis son domicile. Selon lui, c’était quelqu’un d’autre.

Une version qui n’a pas convaincu le Tribunal qui, après avoir écouté l’épouse et le fils de l’accusé, l’a reconnu coupable des faits.