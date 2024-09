Me Moussa Diop quitte « Diomaye président »: « Sonko nous a clairement dit qu’il n’a pas besoin de ses alliés pour les législatives »

Me Moussa Diop a réagi à cet effet et annonce qu’il quitte la Coalition « Diomaye président ». Dans une vidéo, le leader d’ « Ag Jotna » a étalé sa déception.



Ousmane Sonko et Cie, en quittant la Coalition « Diomaye Président », comptent renforcer leur présence à l’Assemblée nationale en présentant leur propre liste. Ils ont fait part de leur décision, par la voix de Sonko, ce samedi lors d’une rencontre avec leurs désormais ex-alliés.



Me Moussa Diop soutient ainsi qu’Ousmane Sonko leur a « clairement dit qu’il n’a pas besoin de ses alliés politiques pour aller aux élections« .



« Ce qui s’est passé (lors de cette rencontre) est décevant. Parce qu’il (Ousmane Sonko) dit que ce qui l’intéresse, c’est son parti. Ce, au moment où nous l’avons soutenu pour qu’il accède au pouvoir. Et il nous dit qu’il n’a pas besoin de cette Coalition et qu’il partira sous la bannière de Pastef. J’ai pris la parole. Je l’ai remercié pour sa franchise. Mais il a fallu que je fasse une sortie (à la Rts) pour qu’il se décide de prendre son courage à deux mains et de nous en faire part« , a regretté Me Diop.



Une « déception« , selon lui. Raison pour laquelle lui et ses camarades d’Ag Jotna ont décidé de quitter la Coalition pour briguer les suffrages des Sénégalais lors de ces législatives de 2024.









































































senego