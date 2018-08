Le Ministre des Affaires étrangères et des Senegalais de l’extérieur, Me Sidiki Kaba Va bien, contrairement à la fausse information distillée sur son état de santé par une presse imprudente et peu professionnelle.

Il a même procédé avec le Ministre Français des Armées Florence Parly le Vendredi 3 Août 2018 à la signature de la Convention relative à la subvention que le gouvernement français octroie à l’Etat du Senegal pour l’organisation du FORUM PAIX et SÉCURITÉ en Afrique qui aura lieu du 5 au 6 novembre 2018 à Dakar .

La cérémonie a eu lieu à Paris à 14h à l’hôtel de Brienne sis au 14, rue St Dominique 75007.